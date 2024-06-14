У мира был шанс построить надежную систему безопасности, но Запад счел по-другому — Путин
13:00 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уникальный шанс построить надежную систему безопасности был у мира в конце прошлого века, РФ была на это настроена, но Запад счел по-другому. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством российского внешнеполитического ведомства.
«В конце ХХ века, после окончания острой военно-идеологической конфронтации, у мирового сообщества был уникальный шанс построить надежный, справедливый порядок в области безопасности, — сказал президент. — Для этого требовалось не так уж и много: простая способность слушать мнения всех заинтересованных сторон, взаимная готовность их учитывать. Наша страна была настроена именно на такую конструктивную работу».
«Однако возобладал другой подход. Западные державы во главе с США сочли, что они победили в холодной войне и вправе самостоятельно определять, как следует обустроить мир», — отметил Путин.
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