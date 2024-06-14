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Независимость Тайваня будет означать войну — МО КНР о словах Байдена

15:12 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе, отделение острова от Китая будет означать войну. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган, комментируя слова президента США Джо Байдена о возможности использовать Вооруженные силы США на Тайване.

«Как решить тайваньский вопрос — это дело более 1,4 млрд китайцев, иностранное вмешательство в этот вопрос недопустимо. Следует отметить, что независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе, независимость Тайваня будет означать войну», — сказал Чжан Сяоган.

Он призвал США осознать опасность сепаратистских тенденций на острове. Чжан Сяоган указал, что Вашингтону следует выполнять свои обязательства не поддерживать независимость Тайваня и избегать обострения напряженности в Тайваньском проливе.

Ранее Байден в интервью журналу Time заявил, что не исключает использование американских вооруженных сил для защиты Тайваня в случае гипотетического «вторжения Китая».

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