В пригороде Львова произошел взрыв

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел в селе Малехов в пригороде Львова. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

«Снова взрыв в Малехове», — написал он в своем телеграм-канале.

С 04:27 по местному времени (совпадает с московским) во Львовской области объявлена воздушная тревога. До этого момента в Малехове уже прогремела серия взрывов.