В пригороде Львова произошел взрыв
10:00 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв произошел в селе Малехов в пригороде Львова. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
«Снова взрыв в Малехове», — написал он в своем телеграм-канале.
С 04:27 по местному времени (совпадает с московским) во Львовской области объявлена воздушная тревога. До этого момента в Малехове уже прогремела серия взрывов.
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