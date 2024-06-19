Венгерские христианские демократы вышли из крупнейшей фракции Европарламента
13:32 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) Венгрии вышла из крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП), обвинив ее в нежелании добиваться мира на Украине. ХДНП, входящая в правящую коалицию с партией «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», заявила также, что не может находиться в ЕП вместе с представителями венгерской оппозиции.
«ЕНП больше не является той партией, которую создали ее основатели — христианские демократы. Она сместилась влево, что привело к потере ее идентичности. Голоса христианских демократов в ЕНП в последнее время звучат все тише, и с годами находить компромиссы становится все труднее», — говорится в заявлении ХДНП.
В нем также отмечается, что «военная доктрина ЕНП противоречит стремлению к миру, ради которого в свое время был создан сам Европейский союз». Венгерские христианские демократы, считающиеся младшими партнерами ФИДЕС, поддерживают усилия правительства во главе с Виктором Орбаном, направленные на прекращение военного конфликта на Украине.
Непосредственным поводом для выхода ХДНП из наднациональной Европейской народной партии стал прием в нее депутатов, избранных в Европарламент от венгерской оппозиционной партии «Тиса». Ее лидер — бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр — позиционирует себя как центриста и считается представителем новой венгерской оппозиции. На выборах 9 июня «Тиса» завоевала семь мест в ЕП, отобрав несколько депутатских мандатов у ФИДЕС и оппозиционной коалиции левых партий.
«ЕНП в том виде, в каком она сейчас существует, и Петер Мадьяр морально дополняют друг друга», — заявили венгерские христианские демократы, напомнив о серьезных претензиях к лидеру «Тисы» по поводу его моральной нечистоплотности. В свое время он тайно записал на магнитофон домашний разговор со своей бывшей женой — экс-министром юстиции Венгрии Юдит Варгой — и потом использовал его, чтобы обвинить правительство в коррупции.
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