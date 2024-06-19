Четверо российских паломников умерли в Саудовской Аравии во время хаджа

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо российских паломников умерли в Саудовской Аравии во время совершения хаджа — ежегодного паломничества мусульман в Мекку. Об этом ТАСС сообщил представитель генерального консульства России в Джидде.

«На сегодняшний день во время совершения хаджа умерли четверо российских граждан — один мужчина и три женщины. Их смерть наступила по естественным причинам, связанным с состоянием здоровья и возрастом», — сказал собеседник агентства.

По словам представителя дипломатической миссии, паломники совершали хадж в сопровождении своих родных, которые в настоящее время занимаются вопросами захоронения российских граждан. Все паломники, вероятно, будут похоронены в Мекке. Консульство уже выдало четыре свидетельства о смерти, запросы на репатриацию тел российская миссия не получала.

Агентство AFP сообщило со ссылкой на источники, что по меньшей мере 550 паломников погибли в Саудовской Аравии во время хаджа из-за жары.