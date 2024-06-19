Главком ВМФ заявил об угрозе применения силы против РФ с океанских и морских направлений
15:00 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Преднамеренное разжигание военных конфликтов может быть использовано для провоцирования резкого обострения межгосударственных отношений и создания условий для применения военной силы против России, в том числе с океанских и морских направлений. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Александр Моисеев.
«Военные опасности могут перерастать в военные угрозы, связанные с преднамеренным разжиганием военных конфликтов по периметру границ нашей Родины и их использованием для провоцирования резкого обострения межгосударственных отношений, и созданием условий для применения военной силы против РФ, в том числе с океанских и морских направлений», — говорится в колонке главкома ВФМ в официальном издании Международного военно-морского флота «Флот-2024».
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