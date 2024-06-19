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Количество арестов в России за 8 лет сократилось на 40% — судья ВС РФ

15:12 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Устойчивая тенденция гуманизации прослеживается в российской судебной системе на протяжении почти десятилетия, так, за восемь лет зафиксировано сокращение числа заключений под стражу на 40%. Об этом заявил на площадке стартовавшего в среду в Сочи форума председателей верховных судов стран БРИКС судья Верховного суда РФ Александр Червоткин.

«В последние годы в России наблюдается устойчивая тенденция, направленная на гуманизацию действующего законодательства, в том числе на сокращение числа лиц, заключаемых под стражу. Если в 2015 году судами было удовлетворено свыше 140 тысяч ходатайств о заключении под стражу, то в 2019 году — менее 95 тысяч, а в 2023 году — около 82 тысяч. Таким образом, за 8 лет число лиц, заключаемых под стражу, сократилось более чем на 40%», — сказал Червоткин.

Он отметил, что одновременно увеличивается доля применяемых судами более мягких мер пресечения — домашнего ареста и запрета определенных действий. Обращаясь к участникам форума, Червоткин заявил, что руководством страны, судами и госорганами в России проводится последовательная правовая политика, направленная на минимизацию применения мер принуждения, усилению гарантий защиты прав человека и основных свобод в уголовном судопроизводстве.

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