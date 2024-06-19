Количество арестов в России за 8 лет сократилось на 40% — судья ВС РФ
15:12 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Устойчивая тенденция гуманизации прослеживается в российской судебной системе на протяжении почти десятилетия, так, за восемь лет зафиксировано сокращение числа заключений под стражу на 40%. Об этом заявил на площадке стартовавшего в среду в Сочи форума председателей верховных судов стран БРИКС судья Верховного суда РФ Александр Червоткин.
«В последние годы в России наблюдается устойчивая тенденция, направленная на гуманизацию действующего законодательства, в том числе на сокращение числа лиц, заключаемых под стражу. Если в 2015 году судами было удовлетворено свыше 140 тысяч ходатайств о заключении под стражу, то в 2019 году — менее 95 тысяч, а в 2023 году — около 82 тысяч. Таким образом, за 8 лет число лиц, заключаемых под стражу, сократилось более чем на 40%», — сказал Червоткин.
Он отметил, что одновременно увеличивается доля применяемых судами более мягких мер пресечения — домашнего ареста и запрета определенных действий. Обращаясь к участникам форума, Червоткин заявил, что руководством страны, судами и госорганами в России проводится последовательная правовая политика, направленная на минимизацию применения мер принуждения, усилению гарантий защиты прав человека и основных свобод в уголовном судопроизводстве.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать