За ночь сбиты 15 украинских БПЛА над регионами РФ, в том числе 6 над Адыгеей — МО РФ
09:00 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили за ночь 15 украинских беспилотников, в том числе 6 над Адыгеей. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея, три БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Краснодарского края, один БПЛА — над территорией Ростовской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области, а также один БПЛА — над территорией Орловской области», — сказали там.
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