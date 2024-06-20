Запад считает недостаточными усилия Украины по борьбе с коррупцией — WP

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительства США и других западных стран считают недостаточными усилия Украины по борьбе с коррупцией. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Как пишет издание, коррупция на Украине процветала десятилетиями, а олигархи контролировали ключевые отрасли в промышленности и места в парламенте. Однако многие украинские чиновники утверждают, что страна добилась больших успехов в последние годы и не получает достаточного признания. Почти каждый месяц на Украине происходит громкий арест или увольнение. Украинские чиновники утверждают, что эти случаи свидетельствуют о согласованных и успешных действиях по борьбе со взяточничеством.

Однако западные страны сомневаются в этом. Как подчеркивает издание, на карту поставлены не только бюджет Украины, но и западная помощь. Хотя прямых обвинений в неправильном обращении или присвоении американских денег или оружия не было, конгрессмены-республиканцы назвали озабоченность коррупцией одной из причин многомесячной задержки пакета помощи. Вашингтон также считает, что этих усилий недостаточно. Как отмечает издание, встреча президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена была напряженной. Зеленский был разочарован тем вниманием, которое Блинкен уделил вопросам коррупции, сообщили газете источники.