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Маск считает, что вероятность глобальной катастрофы из-за ИИ составляет до 20%

14:00 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск считает, что вероятность глобальной катастрофы из-за развития искусственного интеллекта (ИИ) составляет 10-20%. Такое мнение миллиардер высказал, выступая на фестивале «Каннские львы».

«Я склонен согласиться с мнением Джеффа Хинтона, одного из крестных отцов искусственного интеллекта, который оценивает вероятность того, что произойдет нечто ужасное, в 10-20%», — приводит слова Маска портал Deadline.

Предприниматель не пояснил, что именно подразумевается под «ужасным» последствием развития ИИ, отметив лишь, что «стакан полон на 80%, нужно смотреть на светлую сторону».

По мнению Маска, наиболее вероятным исходом развития технологий ИИ станет замена им людей на работе, что может повлечь изобилие товаров и услуг, доступных для всех. Работа в такой ситуации станет опциональной в жизни человека, и это может стать причиной «экзистенциального кризиса».

Говоря о «наихудшем сценарии» уничтожения человечества искусственным интеллектом, Маск отметил, что вероятно, хотел бы стать свидетелем этого момента. «Мы живем в самое интересное время в истории. Расслабьтесь и получайте удовольствие», — добавил он.

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