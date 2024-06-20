ВСУ потеряли до 380 военных в зоне ответственности Центральной группировки ВС РФ — МО

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности Центральной группировки российских войск составили до 380 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Потери противника составили до 380 военнослужащих, боевая бронированая машина МаххPrо производства США, 6 автомобилей, 152-мм гаубица 2А65 „Мста-Б“, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм гаубица М119 производства США», — говорится в сообщении.