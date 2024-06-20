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Путин назвал «полной дурью» попытки запрещать искусство по национальному принципу

16:32 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назвал «полной дурью» попытки разграничивать или запрещать искусство по национальному принципу. Об этом он заявил на встрече с руководством общества вьетнамско-российской дружбы и выпускниками российских вузов.

«Я бы предпочел на этот вопрос не отвечать, потому что это будет иметь какие-то формальные административные последствия. Я вообще просто люблю русское искусство народное. И русскую классику. Но я бы не делил даже по национальному, государственному какому-то принципу музыкальное искусство. Мне думается, что и делить по национальному принципу, и ограничивать по национальному принципу, чего-то запрещать по национальному или государственному принципу — это полная дурь. Нужно просто наслаждаться искусством и дать возможность людям делать то же самое», — сказал Путин в ответ на вопрос, какая его самая любимая русская песня.

Он отметил, что и Чайковский, и Моцарт, и Шуберт, и Глинка, и Лист — это люди, которые внесли колоссальный вклад в развитие мирового искусства.

«Нужно дать возможность всем людям во всем мире наслаждаться их искусством», — добавил президент.

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