Россияне хотели бы получать пенсию не менее 48 тыс. руб. в месяц - опрос

22:45

Россияне хотели бы получать пенсию не менее 48 тыс. руб. в месяц, что в два раза выше средней пенсии по стране, следует из опроса портала SuperJob среди представителей экономически активного населения из всех округов страны.





Старшее поколение (от 45 лет) мечтает о пенсии в 50 тыс. руб., молодые люди до 24 лет считают, что им будет достаточно 44 тыс. руб. в месяц. Женщины чуть более скромны в пенсионных ожиданиях, чем мужчины (47,5 тыс. руб. против 48,7 тыс. руб. соответственно). Чем выше текущий доход у граждан, тем выше сумма достойной, по их мнению, пенсии, следует из исследования. «Пенсионные ожидания россиян с зарплатой от 100 тыс. руб. на 6,2 тыс. руб. больше, чем у граждан с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (51 тыс. руб. и 44,8 тыс. руб. соответственно).

НГ-Экономика