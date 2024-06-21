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Трамп пообещал, что не отправит американских военных на Украину

10:00 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что, если он победит на предстоящих выборах, никогда не отправит американских военных на Украину.

«Да, я это гарантирую, я не сделаю этого», — сказал он в интервью YouTube-каналу All-In Podcast, отвечая на вопрос, может ли он гарантировать, что несмотря ни на что американских военных не будет на украинской земле.

Трамп также отметил, что именно разговоры о вступлении Украины в НАТО привели к конфликту. «В течение 20 лет я слышал, что, если Украина вступит в НАТО, это будет настоящая проблема для России. Я слышал это уже давно и думаю, что именно поэтому началась эта война», — указал он. Экс-президент подчеркнул, что Байден говорил много неправильных вещей, в том числе о вступлении Украины в НАТО.

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