Трамп пообещал, что не отправит американских военных на Украину

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что, если он победит на предстоящих выборах, никогда не отправит американских военных на Украину.

«Да, я это гарантирую, я не сделаю этого», — сказал он в интервью YouTube-каналу All-In Podcast, отвечая на вопрос, может ли он гарантировать, что несмотря ни на что американских военных не будет на украинской земле.

Трамп также отметил, что именно разговоры о вступлении Украины в НАТО привели к конфликту. «В течение 20 лет я слышал, что, если Украина вступит в НАТО, это будет настоящая проблема для России. Я слышал это уже давно и думаю, что именно поэтому началась эта война», — указал он. Экс-президент подчеркнул, что Байден говорил много неправильных вещей, в том числе о вступлении Украины в НАТО.