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Герман Греф: Результаты Сбера позволяют рассчитывать на рост прибыли и дивидендов

09:01 21.06.2024

Финансовые результаты Сбера позволяют рассчитывать на дальнейший рост дивидендных выплат. Об этом заявил глава Сбера Герман Греф журналистам в рамках годового общего собрания акционеров банка. Напомним, по итогам 2023 года банк заработал 1,5 трлн руб. чистой прибыли, и Наблюдательный совет рекомендовал акционерам одобрить рекордную выплату дивидендов в размере 752,1 млрд руб.

«Наши финансовые результаты, а также наш прогноз по рентабельности капитала в размере 22% и выше позволяют рассчитывать на рост прибыли, а значит и на позитивный тренд в дивидендах», – заявил Герман Греф.

По его словам, налоговая нагрузка на компании вырастет, но Сбер к этому готов. « В 2023 году мы заплатили в бюджет более 900 млрд руб., это и налоги, и дивиденды. В этом году цифра, очевидно, будет больше, – сообщил глава банка. – В то же время нужно подождать итоговую редакцию закона. Мы рассчитываем, что федеральный инвестиционный налоговый вычет будет доступен и финансовому сектору. Для банков большое значение сегодня имеют инвестиции в создание центров обработки данных, развитие ИТ-систем, создание продуктов, которые мы предлагаем рынку взамен ИТ-решений ушедших иностранных вендоров. Важно распространить вычет на инвестиции в развитие искусственного интеллекта, робототехнику и других высокотехнологичных направлений. Посмотрим, в каком виде будет принята итоговая редакция закона. С точки зрения достаточности капитала не думаю, что влияние окажется существенным».

За пять месяцев 2024 года Сбер уже заработал 628,4 млрд руб. (рост на 6,7%) при рентабельности капитала на уровне 22,5%, отметил Герман Греф. «Это отличный результат и рост год к году, – подчеркнул он. – На старте года мы отмечали некоторое замедление корпоративного и розничного кредитования на фоне принятых ограничительных мер ЦБ и высокого уровня процентных ставок в экономике, но в целом по году сейчас идем лучше наших ожиданий, лучше плана по прибыли и по темпам роста бизнеса».

«Мы продолжим развивать и углублять сотрудничество с дружественными странами с фокусом на расчеты в национальных валютах и обслуживании взаимной торговли, – добавил Герман Греф, комментируя введенные против банка санкции. – Филиалы являются подразделениями Сбербанка, на них и ранее распространялись все ограничения. Поэтому последние санкции не оказывают нового влияния на нашу стратегию зарубежного присутствия. При этом мы анализируем возможности для сотрудничества в том числе в таких сферах, как образование, здравоохранение, кибербезопасность, биометрия, распознавание речи, развитие искусственного интеллекта».

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