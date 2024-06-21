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Сотрудник котельной погиб в Краснодаре в результате падения обломков БПЛА

12:32 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из сотрудников котельной Краснодара погиб в результате падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

«В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников поврежденной котельной в Краснодаре. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, хотя понимаю, что нет таких слов, которые могут утешить в данной ситуации. Поручил главе Краснодара оказать семье погибшего всю необходимую помощь и поддержку», — написал он.

При атаке погиб 66-летний оператор котельной Алексей Ужегов, сообщили журналистам в ООО «Краснодартеплоэнерго».

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