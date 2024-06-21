Роспотребнадзор запросил ВОЗ для подтверждения информации о вспышке холеры в Херсоне

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор направил экстренный запрос в Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для подтверждения информации о вспышке холеры на подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом сообщила журналистам пресс-служба надзорного ведомства.

«Роспотребнадзором направлен экстренный запрос в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения информации», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о вспышке холеры среди военных и гражданского населения в части Херсонской области, подконтрольной Украине.