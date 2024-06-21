Роспотребнадзор запросил ВОЗ для подтверждения информации о вспышке холеры в Херсоне
14:00 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роспотребнадзор направил экстренный запрос в Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для подтверждения информации о вспышке холеры на подконтрольной Украине части Херсонской области. Об этом сообщила журналистам пресс-служба надзорного ведомства.
«Роспотребнадзором направлен экстренный запрос в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения информации», — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация о вспышке холеры среди военных и гражданского населения в части Херсонской области, подконтрольной Украине.
НОВОСТИ
- 13:32 21.06.2024
- РГГУ стал автономной организацией
- 13:25 21.06.2024
- Герман Греф: За два года система кибербезопасности Сбера не допустила ни одного сбоя
- 13:20 21.06.2024
- Пожарные потушили возгорание на нефтебазе в Азове Ростовской области
- 13:05 21.06.2024
- Решения Зеленского незаконны и не имеют юридической силы — Медведев
- 13:00 21.06.2024
- Президент Молдавии подписала указ о начале переговоров по присоединению к ЕС
- 12:32 21.06.2024
- Сотрудник котельной погиб в Краснодаре в результате падения обломков БПЛА
- 12:20 21.06.2024
- Тверской областной суд признал преступления нацистов в годы войны геноцидом народов СССР
- 12:08 21.06.2024
- Герман Греф: Только жителям России массово доступна оплата по биометрии
- 12:05 21.06.2024
- Орбан дал понять, что Венгрия не будет выплачивать штраф 200 млн евро по решению суда ЕС
- 12:00 21.06.2024
- Дуда назвал скандалом вывоз нелегальных мигрантов из Германии в Польшу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать