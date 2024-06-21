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В Польше предъявили обвинения в шпионаже двум гражданам РФ — прокуратура

14:32 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура Польши направила в Окружной суд в Кракове акты об обвинении в шпионаже в отношении двух граждан РФ, которые, по утверждению польской стороны, якобы являлись бойцами ЧВК «Вагнер» и проводили набор наемников на территории республики. Об этом сообщил агентству PAP пресс-секретарь Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак.

«Обвиняемые проводили набор польских граждан, а также иностранцев, пребывающих на территории Польши, на военную службу по найму <…> в ЧВК „Вагнер“. С этой целью в Кракове и Варшаве они расклеили несколько сотен так называемых вербовочных наклеек, с помощью которых можно было установить непосредственный контакт с людьми, ответственными за организацию набора», — утверждал Новак.

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