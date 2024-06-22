0
0
165
НОВОСТИ

Скрипали не хотят появляться на слушаниях по делу о смерти Дон Стерджес — адвокат

08:50 22.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший офицер ГРУ (Главного разведывательного управления Генштаба) Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия не хотят лично присутствовать на слушаниях по делу британки Дон Стерджес в качестве свидетелей. Об этом в ходе очередного предварительного слушания заявил представитель Скрипалей Джек Холборн, слова которого приводятся в направленной в пятницу ТАСС стенограмме заседания.

По словам юриста, его клиенты опасаются за свою безопасность. Они также считают, что свидетельств, которые они уже предоставили британской полиции, должно хватить для проведения подробного разбирательства, посвященного обстоятельствам смерти Стерджес в английском Эймсбери летом 2018 года. «Никакие меры безопасности не бывают совершенными», — заявил Холборн.

При этом члены семьи Стерджес по-прежнему хотят, чтобы Скрипали значились в списке возможных свидетелей, хотя и понимают их опасения. Такое желание они аргументируют тем, что сами не имеют возможности ознакомиться с письменными показаниями Cкрипалей.

«Я склоняюсь к тому, чтобы дождаться момента, когда содержание опросов [Скрипалей полицией] и другие материалы будут раскрыты, и только после этого принимать окончательное решение по поводу Скрипалей. Я отчетливо понимаю степень риска, которому они будут подвергаться, однако, если необходимость возникнет, мы об этом подумаем», — отметил руководитель публичного расследования обстоятельств произошедшего бывший судья Верховного суда Великобритании Энтони Хьюз.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 22.06.2024
Премьер Госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером ФРГ Хабеком — Die Welt
0
111
09:00 22.06.2024
ВСУ потеряли за сутки до 130 военнослужащих в зоне ответственности «Днепра»
0
147
08:40 22.06.2024
Десятки тысяч украинцев скрываются от мобилизации — NYT
0
170
08:30 22.06.2024
Пять БПЛА сбиты за ночь над Азовским морем, Брянской и Смоленской областями
0
181
22:40 21.06.2024
Российский летчик предотвратил столкновение с тремя БПЛА MQ-9 Reaper в Сирии
0
675
22:00 21.06.2024
Минюст РФ внес в реестр иноагентов кинорежиссера Романа Качанова
0
792
21:20 21.06.2024
ВСУ ударили по единственной оставшейся подстанции в Энергодаре
0
911
20:40 21.06.2024
Рыболовецкое судно горит в Калининградской области
0
837
20:00 21.06.2024
Армия Тайваня сообщила о приближении к острову 30 летательных аппаратов КНР
0
815
19:20 21.06.2024
Расширение БРИКС усилит объединение как противовес Группе семи — Bloomberg
0
781

Возврат к списку