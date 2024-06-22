Скрипали не хотят появляться на слушаниях по делу о смерти Дон Стерджес — адвокат

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший офицер ГРУ (Главного разведывательного управления Генштаба) Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия не хотят лично присутствовать на слушаниях по делу британки Дон Стерджес в качестве свидетелей. Об этом в ходе очередного предварительного слушания заявил представитель Скрипалей Джек Холборн, слова которого приводятся в направленной в пятницу ТАСС стенограмме заседания.

По словам юриста, его клиенты опасаются за свою безопасность. Они также считают, что свидетельств, которые они уже предоставили британской полиции, должно хватить для проведения подробного разбирательства, посвященного обстоятельствам смерти Стерджес в английском Эймсбери летом 2018 года. «Никакие меры безопасности не бывают совершенными», — заявил Холборн.

При этом члены семьи Стерджес по-прежнему хотят, чтобы Скрипали значились в списке возможных свидетелей, хотя и понимают их опасения. Такое желание они аргументируют тем, что сами не имеют возможности ознакомиться с письменными показаниями Cкрипалей.

«Я склоняюсь к тому, чтобы дождаться момента, когда содержание опросов [Скрипалей полицией] и другие материалы будут раскрыты, и только после этого принимать окончательное решение по поводу Скрипалей. Я отчетливо понимаю степень риска, которому они будут подвергаться, однако, если необходимость возникнет, мы об этом подумаем», — отметил руководитель публичного расследования обстоятельств произошедшего бывший судья Верховного суда Великобритании Энтони Хьюз.