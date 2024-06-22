Сербия экспортировала Западу боеприпасов на сумму около €800 млн, они могли пойти Украине - FT

18:30 Источник: РБК

Объем экспорта боеприпасов из Сербии, которые поступили на Украину через третьих лиц, составил примерно €800 млн, согласно оценкам, которые публикует Financial Times. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что цифра соответствует «приблизительным показателям», заявив в интервью изданию, что это — сумма, «может быть, за два или три года, что-то в этом роде».

Он подчеркнул, что продажа боеприпасов — возможность для бизнеса и «часть экономического возрождения» Сербии, настаивая на том, что не принимает чью-либо сторону в конфликте.

«Даже если я знаю [где находятся боеприпасы], это не моя работа. Моя работа заключается в том, чтобы гарантировать, что мы законно обращаемся с нашими боеприпасами, что мы их продаем. Я должен заботиться о своих людях, и это все. Это все, что я могу сказать. У нас есть друзья в Киеве и в Москве. Это наши братья-славяне», — заявил Вучич. РБК