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Ханой считает Вашингтон стратегическим партнером - глава МИД Вьетнама

11:50 23.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон принял помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниеля Критенбринка во время его рабочего визита во Вьетнам с 21 по 22 июня. Об этом сообщило в воскресенье Вьетнамское информационное агентство.

«Вьетнам всегда рассматривает Соединенные Штаты как партнера стратегического значения и готов работать с США для продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства в целях эффективного, стабильного и содержательного развития на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга, что отвечает интересам народов обеих стран во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе», — сказал Буй Тхань Шон. Министр также подтвердил, что Вьетнам «поддерживает Соединенные Штаты в укреплении сотрудничества с регионом, что будет способствовать миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире».


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