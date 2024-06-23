Ханой считает Вашингтон стратегическим партнером - глава МИД Вьетнама

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон принял помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниеля Критенбринка во время его рабочего визита во Вьетнам с 21 по 22 июня. Об этом сообщило в воскресенье Вьетнамское информационное агентство.



«Вьетнам всегда рассматривает Соединенные Штаты как партнера стратегического значения и готов работать с США для продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства в целях эффективного, стабильного и содержательного развития на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга, что отвечает интересам народов обеих стран во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе», — сказал Буй Тхань Шон. Министр также подтвердил, что Вьетнам «поддерживает Соединенные Штаты в укреплении сотрудничества с регионом, что будет способствовать миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире».





