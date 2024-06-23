Орбан заявил, что Венгрия выступает за завершение конфликта на Украине

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал завершение конфликта на Украине в числе важнейших пунктов начинающегося 1 июля председательства его страны в Совете ЕС.



«Важнейшие пункты: мы хотим повысить конкурентоспособность европейской экономики. Мы за прекращение войны. И проблема миграции должна быть решена», — заявил он в интервью германской медиагруппе Funke в ответ на вопрос, чего ожидать Европе от председательства Венгрии. «К тому же мы хотим побеспокоиться о том, чтобы в вопросе расширения ЕС шел прогресс в направлении Западных Балкан», — добавил премьер.



Более детально Орбан затронул проблему миграции. Он указал на то, что Венгрия уже создала схему для рассмотрения заявок о предоставлении убежища за пределами страны. «Если мигранты хотят прибыть в Венгрию, они должны сначала обратиться в венгерское посольство, например в сербской столице Белграде. Там будут изучаться все документы. Только если венгерские власти дадут зеленый свет, мигранты смогут въехать, иначе нет», — сообщил премьер. Он отметил, что приветствует попытки канцлера ФРГ Олафа Шольца найти пути решения проблемы миграции, в том числе за счет рассмотрения заявок за пределами ЕС.





