Орбан заявил, что Венгрия выступает за завершение конфликта на Украине
12:10 23.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Важнейшие пункты: мы хотим повысить конкурентоспособность европейской экономики. Мы за прекращение войны. И проблема миграции должна быть решена», — заявил он в интервью германской медиагруппе Funke в ответ на вопрос, чего ожидать Европе от председательства Венгрии. «К тому же мы хотим побеспокоиться о том, чтобы в вопросе расширения ЕС шел прогресс в направлении Западных Балкан», — добавил премьер.
Более детально Орбан затронул проблему миграции. Он указал на то, что Венгрия уже создала схему для рассмотрения заявок о предоставлении убежища за пределами страны. «Если мигранты хотят прибыть в Венгрию, они должны сначала обратиться в венгерское посольство, например в сербской столице Белграде. Там будут изучаться все документы. Только если венгерские власти дадут зеленый свет, мигранты смогут въехать, иначе нет», — сообщил премьер. Он отметил, что приветствует попытки канцлера ФРГ Олафа Шольца найти пути решения проблемы миграции, в том числе за счет рассмотрения заявок за пределами ЕС.
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