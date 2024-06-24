В результате нападений в Дагестане девять человек погибли, пострадали 25 человек
23:07 23.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Горячая линия по оказанию помощи пострадавшим открыта в Дагестане, сообщили в телеграм-канале парламента республики.
«В Народном Собрании Республики Дагестан открыта горячая линия по оказанию помощи пострадавшим в ходе событий, произошедших 23 июня 2024 года, и разъяснению ситуации», — говорится в сообщении.
Боевики в воскресенье совершили нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС в дагестанских Дербенте и Махачкале. В результате нападений девять человек погибли, среди них — семь сотрудников правоохранительных органов, пострадали 25 человек. В числе жертв — священник православного храма. СУ СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). В регионе введен режим контртеррористической операции.
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