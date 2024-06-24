Средства ПВО уничтожили 4 украинских БПЛА за ночь над Ростовской областью

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дежурные средства ПВО уничтожили 4 украинских беспилотных летательных аппарата за ночь над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Ростовской области», — сообщили там.