Евросоюзу «все тяжелее и тяжелее» находить консенсус по санкциям против РФ — МИД Эстонии

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз прикладывает все больше сил, чтобы прийти к консенсусу по новым санкциям против РФ. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

«Я не буду критиковать отдельные страны. Главное, что мы, наконец, нашли консенсус. Приходить к консенсусу по санкциям в Европейском союзе сложно и [становится] все тяжелее и тяжелее», — сказал Цахкна перед заседанием Совета ЕС. Так он ответил на вопрос о позиции Германии, которая, по данным СМИ, блокировала согласование санкций и добивалась их смягчения из-за опасений, что они скажутся на немецких компаниях.

Министр также выразил мнение, что Евросоюзу уже пора начинать работу над 15-м пакетом санкций.