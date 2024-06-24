Посол США в РФ выразила сожаление из-за гибели гражданских в связи с конфликтом на Украине

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол США в Москве Линн Трейси, вызванная ранее в МИД РФ, утверждала, что Соединенные Штаты сожалеют о любых жертвах среди гражданского населения в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Я видел заявления со стороны правительства в Москве. Думаю, они касаются сообщений об атаке в Крыму», — отметил он, комментируя по просьбе журналиста заявление российской стороны о том, что США ведут против России гибридную войну. «Я лишь расскажу вам, что сказала посол, когда она встретилась с российским министерством иностранных дел. Это, конечно, то, что мы сожалеем о любых жертвах среди гражданского населения в этой войне», — сказал Миллер, утверждая, что США предоставляют Киеву вооружения «для защиты своей территории», включающей, по версии Вашингтона, Крым.

Трейси ранее была вызвана в МИД РФ, где ей был сделан демарш из-за теракта в Севастополе.