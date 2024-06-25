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Дэвид Сакс назвал настоящего противника Трампа на дебатах с Байденом

10:00 25.06.2024 Источник: Газета.Ru

Американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X назвал противника кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на дебатах с действующим главой Белого дома Джо Байденом.

По его мнению, настоящим противником Трампа будет телеканал CNN, транслирующий мероприятие.

«Трамп заслуживает уважения за визит в логово зверя», — сказал Сакс.

По мнению миллиардера, Байден не решился бы принять участие в дебатах на канале Fox News, который ассоциируется с республиканцами.

До этого старший корреспондент телеканала ABC из пула Белого дома Селина Ван сообщила, что Байден тренируется стоять 90 минут на ногах для того, чтобы подготовиться к дебатам с Трампом.

Первые дебаты Байдена и Трампа состоятся в Атланте 27 июня.  "Газета.Ру"

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