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Людской потенциал на Украине еще не исчерпан, и Запад намерен воевать дальше — Ушаков

12:00 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Людской потенциал на Украине еще не исчерпан, поэтому Запад намерен продолжать воевать. Такое мнение высказал помощник президента России Юрий Ушаков, выступая на «Примаковских чтениях».

«Запад нас не слышит и намерен воевать [вместе] с Украиной до последнего украинца. Как вы знаете, людской потенциал на Украине еще до конца не исчерпан», — сказал представитель Кремля.

Ушаков обратил внимание на недавние слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. «Он заметил, я цитирую: „Если Украина была бы одна, то уже давно было бы перемирие“. Яснее просто не скажешь. То есть в отсутствие целевой поддержки Запада, ставшего фактически стороной конфликта, все бы уже прекратилось», — подчеркнул помощник президента РФ.

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