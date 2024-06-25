В Дагестане погибшего в ходе теракта священника РПЦ представят к ордену Мужества
13:20 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Погибшего в ходе теракта в Дербенте священнослужителя представят к ордену Мужества. Об этом на сессии регионального парламента заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
«Я думаю, что народ меня поддержит, чтобы посмертно к ордену Мужества представить протоиерея Николая, который являлся духовником не только для православных, [но и] для приезжавших к нему мусульман из Азербайджана», — сказал Меликов.
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