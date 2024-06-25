0
0
109
НОВОСТИ

Выдачи ипотеки с господдержкой в мае выросли на 21% — ЦБ РФ

19:20 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выдачи ипотеки с господдержкой в мае увеличились на 21%, до 422 млрд руб. против 350 млрд руб. в апреле, следует из материалов Банка России. Рост произошел на фоне завершения льготной программы.

Доля ипотеки с господдержкой в общем объеме выдач составляет более 75% и более 90% выдач в сегменте строящегося жилья. Выдачи «Льготной ипотеки» в мае выросли на 20%, до 132 млрд с 110 млрд руб. в апреле, а «Семейной ипотеки» — на 24%, до 212 млрд с 171 млрд руб., следует из материалов Банка России.

«Заемщики стремились взять кредит до ожидаемого изменения условий госпрограмм, в особенности до завершения массовой „Льготной ипотеки“ с 1 июля 2024 года», — пояснил ЦБ. Всего рост ипотеки в мае составил 1,7% после 1,4% в апреле.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 25.06.2024
Более 300 природных пожаров горят в РФ на площади 800 тыс. га
0
44
18:40 25.06.2024
Боррель поделился с лидерами ЕС беспокойством насчет сближения Туниса с РФ, КНР и Ираном
0
173
18:00 25.06.2024
Литва денонсировала договор с РФ о правой помощи
0
217
17:32 25.06.2024
В Дагестане после теракта на 10 суток арестовали главу Сергокалинского района
0
267
17:12 25.06.2024
ГД приняла в I чтении проект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках
0
289
17:00 25.06.2024
Из учебного центра в Черниговской области сбежали мобилизованные осужденные
0
318
16:32 25.06.2024
ПВО РФ сбила воздушный шар над Ростовской областью, запущенный с Украины
0
304
16:12 25.06.2024
На Украину через Польшу ввозят вещества, из которых можно создать «грязную бомбу» — МО РФ
0
307
16:00 25.06.2024
На Украине годны к призыву 1,1 млн военнообязанных, сообщили в Минобороны
0
305
15:32 25.06.2024
Протестующие ворвались в здание парламента Кении
0
368

Возврат к списку