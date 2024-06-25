Выдачи ипотеки с господдержкой в мае выросли на 21% — ЦБ РФ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выдачи ипотеки с господдержкой в мае увеличились на 21%, до 422 млрд руб. против 350 млрд руб. в апреле, следует из материалов Банка России. Рост произошел на фоне завершения льготной программы.

Доля ипотеки с господдержкой в общем объеме выдач составляет более 75% и более 90% выдач в сегменте строящегося жилья. Выдачи «Льготной ипотеки» в мае выросли на 20%, до 132 млрд с 110 млрд руб. в апреле, а «Семейной ипотеки» — на 24%, до 212 млрд с 171 млрд руб., следует из материалов Банка России.

«Заемщики стремились взять кредит до ожидаемого изменения условий госпрограмм, в особенности до завершения массовой „Льготной ипотеки“ с 1 июля 2024 года», — пояснил ЦБ. Всего рост ипотеки в мае составил 1,7% после 1,4% в апреле.