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Судьба одной девочки из поезда в Коми неизвестна, ее могло унести течением

13:00 27.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судьба одной девочки-подростка из сошедшего с рельсов поезда Воркута — Новороссийск в Республике Коми остается неизвестной. Ее могло унести течением ручья Черный, в который упал один из вагонов поезда, в нем находилась девочка, сообщили ТАСС в администрации Воркуты.

«Произошел подмыв железнодорожного полотна, девять вагонов поезда упали и опрокинулись, в том числе десятый вагон упал в ручей Черный. Там действительно течение очень серьезное, вода бурлит, поэтому и рассматривается версия, что одну пропавшую девочку из десятого вагона могло унести водой», — сообщил ТАСС представитель мэрии Воркуты.

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