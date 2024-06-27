Судьба одной девочки из поезда в Коми неизвестна, ее могло унести течением

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судьба одной девочки-подростка из сошедшего с рельсов поезда Воркута — Новороссийск в Республике Коми остается неизвестной. Ее могло унести течением ручья Черный, в который упал один из вагонов поезда, в нем находилась девочка, сообщили ТАСС в администрации Воркуты.

«Произошел подмыв железнодорожного полотна, девять вагонов поезда упали и опрокинулись, в том числе десятый вагон упал в ручей Черный. Там действительно течение очень серьезное, вода бурлит, поэтому и рассматривается версия, что одну пропавшую девочку из десятого вагона могло унести водой», — сообщил ТАСС представитель мэрии Воркуты.