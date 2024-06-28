В Днепре прогремели взрывы

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы произошли в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Подробности не приводятся.

В настоящее время в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.