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НОВОСТИ

За четыре дня до выборов в Британии лейбористы в два раза популярнее тори - опросы

09:00 30.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании за четыре дня до парламентских выборов пользуется в два раза большей популярностью среди избирателей, чем правящая Консервативная партия. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный аналитическим агентством Opinium для еженедельной газеты The Observer.

За лейбористов готовы проголосовать 40% респондентов, за тори — лишь 20%. Отрыв в 20 процентных пунктов дают практически все социологические службы в стране.

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