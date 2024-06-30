За четыре дня до выборов в Британии лейбористы в два раза популярнее тори - опросы
09:00 30.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании за четыре дня до парламентских выборов пользуется в два раза большей популярностью среди избирателей, чем правящая Консервативная партия. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный аналитическим агентством Opinium для еженедельной газеты The Observer.
За лейбористов готовы проголосовать 40% респондентов, за тори — лишь 20%. Отрыв в 20 процентных пунктов дают практически все социологические службы в стране.
НОВОСТИ
- 09:40 30.06.2024
- Во Франции стартовал первый тур досрочных выборов в Национальное собрание
- 20:35 29.06.2024
- СМИ рассказали о группе людей, которые могут повлиять на Байдена отказаться от участия в выборах
- 20:10 29.06.2024
- Внешний контур «Крокус Сити Холла» может быть восстановлен по соображениям безопасности – компания-владелец
- 18:30 29.06.2024
- Еще одна страна решила заняться отправкой людей на Луну
- 17:25 29.06.2024
- Правительство РФ продлевает снятие запрета на экспорт бензина
- 17:00 29.06.2024
- Завершению строительства «Северного потока 2» пытались помешать спецслужбы США – парламентарий от СДПГ
- 13:26 29.06.2024
- Руководству ЕС «ничего не жалко, когда речь заходит о войне» - Орбан
- 12:45 29.06.2024
- Часть антироссийских санкций Европа распространила и на Белоруссию
- 11:35 29.06.2024
- МО Белоруссии: У нас есть информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска
- 10:30 29.06.2024
- Генсек ООН приедет в Казахстан на саммит ШОС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать