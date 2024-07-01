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В Швейцарии озабочены планами восстанавливать Украину за счет средств для глобального Юга

16:00 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцарские активисты обеспокоены планами официального Берна обеспечить местным компаниям гарантии оплаты счетов в рамках проектов по восстановлению Украины за счет средств, выделенных из бюджета страны на поддержку стран глобального Юга. Об этом сообщила газета Tages-Anzeiger.

По ее информации, 26 июня Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение зарезервировать 500 млн швейцарских франков (516 млн евро) на проекты по восстановлению Украины в течение следующих четырех лет. Средства должны поступить из фонда поддержки развивающихся государств, причем ни Национальный совет (большая палата парламента), ни Совет кантонов (малая палата) официально еще не утвердили соответствующее изменение. Эти планы вызывали жесткую критику со стороны экспертов по международному сотрудничеству, пишет издание, поскольку они означают, что швейцарские власти «планируют оказывать помощь Украине за счет стран глобального Юга».

Глава альянса шести швейцарских организаций по вопросам развития Alliance Sud Андреас Миссбах назвал решение скандальным и выразил опасение, что оно будет широко применяться. По его словам, такая практика может вызвать международные споры, поскольку Украина, как страна-получатель помощи, будет привязана к швейцарским компаниям. «Реконструкция обойдется намного дороже, если Украина не сможет выбрать самого дешевого поставщика товаров или услуг, а будет зависеть от дорогих поставщиков стран-доноров», — добавил он.

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