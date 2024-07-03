Путин провел переговоры с премьер-министром Пакистана

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин беседует в Астане с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

До этого у Путина состоялись переговоры с лидерами Монголии и Азербайджана. Дальше предстоит еще серия встреч.