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НОВОСТИ

Путин провел переговоры с премьер-министром Пакистана

14:32 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин беседует в Астане с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

До этого у Путина состоялись переговоры с лидерами Монголии и Азербайджана. Дальше предстоит еще серия встреч.

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