Контакт-центр Сбера стал лучшим в трех номинациях Frank Contact Centers Award 2024
19:48 03.07.2024
Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG объявила победителей Frank Contact Centers Award 2024 по результатам исследования «Контакт-центры банков 2024», посвященного работе дистанционных каналов банков при обслуживании физических лиц.
Сбербанк стал лидером сразу в трех номинациях: «Лучший банковский контакт-центр», «Самый эффективный банковский контакт-центр», «Самый высокий уровень автоматизации консультирования по телефону».
Сбер продолжает совершенствовать сервис, соблюдая баланс между искусственным интеллектом (AI) и человеком. Ключевым элементом является эмпатия оператора, его расположенность к клиенту и помощь в решении проблем, отмечают в пресс-службе банка. При этом Сбер давно работает над внедрением AI-технологий, включая повышение уровня автоматизации. Сегодня контакт-центр Сбера достиг уровня автоматизации 65%.
В ходе исследования «Контакт-центры банков 2024» аналитиками были изучены тренды на рынке дистанционного обслуживания клиентов банков в России, протестирована доступность колл-центров, проверены сервис и качество услуг, а также проанализированы показатели эффективности работы банковских контакт-центров.
В рамках исследования были проведены: benchmark-исследование, которое охватило более 130 бизнес-показателей, онлайн-анкетирование более 1 600 активных банковских клиентов, совершено более 3 000 тестовых звонков в колл-центры банков, онлайн-анкетирование более 1 600 операторов.
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