«Роснефть» на форуме «Россия» представит свои проекты в сфере цифровизации

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«Роснефть» на международной выставке-форуме «Россия» 5 июля представит Единую цифровую платформу компании (ЕЦПК). Это комплексный проект, направленный на оптимизацию внутренней IT-инфраструктуры, на сокращение времени разработки и внедрения новых решений, а также на обеспечение технологического суверенитета. Платформа состоит из набора цифровых сервисов, созданных на базе современных инфраструктурных и облачных технологий.

Презентация состоится в рамках тематических дней, посвященных собственным информационным технологиям «Роснефти», которые запланированы на 5 и 6 июля.

На следующий день после презентации ЕЦПК, 6 июля, представители «Роснефти» представят посетителям выставки автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), а также расскажут о программах по обеспечению информационной безопасности. Гости павильона смогут поучаствовать в специальных викторинах и получить подарки, в том числе билеты в кино на фильм «Мой любимый чемпион», который ранее был презентован на ВДНХ в павильоне компании.

В этот же день пройдет соревнование по информационной безопасности в формате поиска данных в открытых источниках (OSINT). Гостям павильона в доступной игровой форме расскажут о базовых правилах защиты персональных цифровых данных и предложат попробовать свои силы в сфере информационной безопасности. Для участников события также приготовлены подарки и призы.

Напомним, цифровизация провозглашена одним из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Использование инновационных технологий позволяет повысить прозрачность, управляемость и скорость принятия решений по всей производственной цепочке крупнейшей нефтяной компании РФ.