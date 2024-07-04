ЕС отказывается увеличивать поставки электроэнергии на Украину
15:00 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз отказывается вести переговоры с Украиной о наращивании поставок в страну электроэнергии. Об этом заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
«Энергетическое объединение Евросоюза ENTSO-E даже отказывается вести с нами переговоры об увеличении импорта [электроэнергии]. За последние два-три месяца украинская сторона несколько раз предлагала увеличить импорт на Украину, но ENTSO-E отказывается, не называя причину», — сказал Попенко в эфире телеканала «Новости LIVE».
По его словам, это объясняется сложностями в самом ЕС. «На прошлой неделе был определенный провал в энергетической системе Евросоюза, когда стоимость электроэнергии достигла в Германии 500 евро за 1 мегаватт. Это для понимания, 1 киловатт стоил там за 20 гривен ($0,49 — прим. ТАСС), когда мы платим с вами 4 гривны 32 копейки (около $0,1 — прим. ТАСС). В определенные моменты в Польше стоимость тоже скакнула до 200-250 [евро]. Это был серьезный сбой в стоимости электроэнергии по Евросоюзу. Поэтому Евросоюз не спешит увеличивать нам объемы [поставок электроэнергии], у них есть свои проблемы», — сказал он.
По данным властей Украины, в последнее время страна лишилась 50% (более 9 ГВт) своих мощностей генерации, уничтожены порядка 80% тепловой и треть гидрогенерации.
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