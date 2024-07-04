15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате действий российской группировки войск «Запад» в Луганской Народной Республике и Харьковской области за сутки достигли 600 человек, также уничтожены три полевых склада боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка, Петропавловка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны», — говорится в сообщении.