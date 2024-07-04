0
0
67
НОВОСТИ

Суточные потери ВСУ в зоне группировки «Запад» составили до 600 военных

15:12 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате действий российской группировки войск «Запад» в Луганской Народной Республике и Харьковской области за сутки достигли 600 человек, также уничтожены три полевых склада боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка, Петропавловка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 04.07.2024
ЕС отказывается увеличивать поставки электроэнергии на Украину
0
106
14:42 04.07.2024
Первые жители СберСити в Рублево-Архангельском получили ключи от квартир
0
133
14:32 04.07.2024
Иран выступает за исключение доллара из взаимных расчетов стран ШОС
0
156
14:12 04.07.2024
Госдума приняла закон об обязанности сенаторов и депутатов согласовывать выезд за рубеж
0
163
14:00 04.07.2024
ЕС вводит пошлины в размере до 37,6% на электромобили из КНР
0
181
13:32 04.07.2024
Залужный выехал в Лондон через полгода после назначения послом
0
207
13:20 04.07.2024
Страны ШОС считают создание систем ПРО угрозой безопасности в мире — декларация
0
228
13:05 04.07.2024
В НАТО боятся, что Франция выйдет из военной структуры альянса, если власть получат правые
0
241
13:00 04.07.2024
Кризис на Украине возник из-за бесцеремонной политики США и их сателлитов, указал Путин
0
252
12:50 04.07.2024
Сбер предложил создать в ЕАЭС площадку для обсуждения климата, зеленой экономики и устойчивого развития
0
237

Возврат к списку