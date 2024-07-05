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НОВОСТИ

88% решений по оборотным кредитам Сбер принимает с использованием искусственного интеллекта

10:18 05.07.2024

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Фото пресс-службы Сбера
88% решений по сделкам оборотного кредитования для корпоративных клиентов Сбер принимает с использованием моделей на основе искусственного интеллекта (Artificial Intelligence – AI). Об этом на Финансовом конгрессе Банка России заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Развитие и внедрение искусственного интеллекта – наш самый большой технологический приоритет на сегодня, – рассказал он. – Важным направлением является интегрирование AI в корпоративное кредитование. Более того, искусственный интеллект уже давно стал неотъемлемой частью кредитного процесса в Сбере. Уже сейчас 88% решений по сделкам оборотного кредитования для корпоративных клиентов принимается с использованием AI-моделей. Наша цель – до конца 2026 года увеличить данный показатель до 99%».

Александр Ведяхин также рассказал о том, что Сбер продолжает развивать конструктор госпрограмм – удобный инструмент для оценки соответствия компании действующим программам господдержки. В конструкторе клиенты могут сразу подать заявку на участие в госпрограммах. На конец 2023 года пользователям сервиса доступно 7 федеральных и 23 региональные программы господдержки. В 2023 году через сервис реализовано 3,3 тыс. сделок на 45 млрд руб.

Корпоративный кредитный портфель Сбера за год увеличился на 25% и превысил 23,3 трлн руб. В ближайшие годы тенденция его роста сохранится.

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