88% решений по оборотным кредитам Сбер принимает с использованием искусственного интеллекта

10:18

Фото пресс-службы Сбера



88% решений по сделкам оборотного кредитования для корпоративных клиентов Сбер принимает с использованием моделей на основе искусственного интеллекта (Artificial Intelligence – AI). Об этом на Финансовом конгрессе Банка России заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка

«Развитие и внедрение искусственного интеллекта – наш самый большой технологический приоритет на сегодня, – рассказал он. – Важным направлением является интегрирование AI в корпоративное кредитование. Более того, искусственный интеллект уже давно стал неотъемлемой частью кредитного процесса в Сбере. Уже сейчас 88% решений по сделкам оборотного кредитования для корпоративных клиентов принимается с использованием AI-моделей. Наша цель – до конца 2026 года увеличить данный показатель до 99%».

Александр Ведяхин также рассказал о том, что Сбер продолжает развивать конструктор госпрограмм – удобный инструмент для оценки соответствия компании действующим программам господдержки. В конструкторе клиенты могут сразу подать заявку на участие в госпрограммах. На конец 2023 года пользователям сервиса доступно 7 федеральных и 23 региональные программы господдержки. В 2023 году через сервис реализовано 3,3 тыс. сделок на 45 млрд руб.

Корпоративный кредитный портфель Сбера за год увеличился на 25% и превысил 23,3 трлн руб. В ближайшие годы тенденция его роста сохранится.