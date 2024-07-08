ФСБ пресекла попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ пресекла попытку украинской разведки при поддержке стран НАТО организовать угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России», — сообщили в ЦОС.

Как сообщили в ФСБ, «украинская разведка намеревалась завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии, склонить к осуществлению перелета и посадке ракетоносца на Украине». Вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к подготовке и реализации этой акции, добавили в ЦОС.

Российскому пилоту обещали $3 млн за угон дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Это следует из опубликованной ФСБ фотографии переписки с представителем украинских спецслужб. Согласно переписке, $1 млн обещал выделить «Укроборонпром».

«Будет тебе 3 „ляма“, — говорится в переписке. На видео ФСБ также показаны пачки долларов США.

На пилота вышли через мессенджер Telegram. «Ни морали, ни этики. Просили поджечь авиационную технику. Сразу начал с угроз в адрес моих родственников», — рассказал пилот на видео ФСБ. Также у него просили данные о самолетах: бортовые номера, техническое состояние, график регламента. «Я пошел к командованию и все рассказал», — отметил пилот. По его словам, собеседник в мессенджере не скрывал, что он из украинских спецслужб, представился как Павло. «Он предложил угнать самолет на Украину. Не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия», — рассказал пилот.