США вывели войска с базы в столице Нигера
10:32 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские солдаты в ночь на понедельник покинули базу в Ниамее, столице Нигера, последняя группа военных осталась на базе в Агадесе, расположенном на севере страны, до 15 сентября. Об этом заявили власти двух стран в совместном коммюнике.
«Министерство национальной обороны Республики Нигер и Министерство обороны США объявляют, что вывод американских сил и техники со 101-й авиабазы в Ниамее завершен», — говорится в заявлении. Как отмечается в тексте, благодаря эффективному сотрудничеству и связям между нигерскими и американскими вооруженными силами операция была завершена досрочно и без каких-либо осложнений.
Последний рейс с солдатами с базы в Ниамее должен был вылететь в 23:00 7 июля по местному времени (01:00 8 июля мск). На церемонии в связи с выводом войск на военной базе в Ниамее присутствовали начальник штаба армии Нигера полковник Маман Сани Киау и генерал Кеннет Экман из Министерства обороны США.
На сегодняшний день Нигер покинули в общей сложности 766 американских солдат, всего американские силы в Нигере оценивались в 950 человек. С мая из Нигера также вылетели 2 вертолета Raptor и 4 беспилотника, было вывезено 1 593 т оборудования.
«Американские войска теперь сосредоточат свое внимание на уходе с авиабазы 201 в Агадесе. Нигерские и американские официальные лица полны решимости обеспечить безопасный, упорядоченный вывод [войск] к 15 сентября 2024 года», — уточняется в коммюнике.
Военные США были дислоцированы Нигере для борьбы с террористами, в Агадесе у них была большая база дронов. Однако в марте власти Нигера денонсировали соглашение о военном сотрудничестве с США.
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