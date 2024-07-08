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В июне в Москве выпали рекордные 250% от месячной нормы осадков — Вильфанд

11:20 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Июнь в Москве поставил рекорд по количеству осадков, за этот период выпало 250% от месячной нормы. Такого не было за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На нашей реперной станции [ВДНХ] выпало рекордное количество осадков: 250% от нормы, в 2,5 раза больше нормы. Никогда еще ничего подобного не наблюдалось за весь период наблюдений», — сказал метеоролог.

По словам Вильфанда, такая ситуация была связана с преобладающими потоками воздуха из тропиков, Средиземного моря, южных акваторий Атлантического океана. Вся влага, содержавшаяся в тропическом воздухе, обрушивалась в виде осадков на Москву и Московскую область. «Именно поэтому такие вот супервысокие оценки осадков», — добавил метеоролог.

При этом он уточнил, что среднемесячная температура в Москве и Московской области наблюдалась на 2-3 градуса выше нормы. «Для месяца это очень много», — пояснил Вильфанд.

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