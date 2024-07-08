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НОВОСТИ

Фракцию, созданную премьером Венгрии в Европарламенте, возглавит француз

18:20 08.07.2024 Источник: Интерфакс

Лидер французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла будет председателем альянса "Патриоты за Европу" в Европарламенте, создание которого инициировал премьер Венгрии Виктор Орбан, сообщают в понедельник французские СМИ.

Отмечается, что эта группа будет объединять представителей крайне правого толка. В общей сложности в ней будет около 80 человек, 30 из которых будут из партии "Национальное объединение".

Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини в понедельник также подтвердил участие в этой фракции.

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