Фракцию, созданную премьером Венгрии в Европарламенте, возглавит француз

18:20 Источник: Интерфакс

Лидер французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла будет председателем альянса "Патриоты за Европу" в Европарламенте, создание которого инициировал премьер Венгрии Виктор Орбан, сообщают в понедельник французские СМИ.

Отмечается, что эта группа будет объединять представителей крайне правого толка. В общей сложности в ней будет около 80 человек, 30 из которых будут из партии "Национальное объединение".

Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини в понедельник также подтвердил участие в этой фракции.