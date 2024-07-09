0
0
181
НОВОСТИ

Корвет «Совершенный» с кораблями ВМС НОАК провел тренировки в Филиппинском море

09:05 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) с боевыми кораблями ВМС НОАК провел тренировки по досмотру подозрительного судна при патрулировании в акватории Филиппинского моря. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

«Корвет „Совершенный“ Тихоокеанского флота совместно с отрядом боевых кораблей ВМС НОАК в составе эсминца „Иньчуань“, фрегата „Хэншуй“ и универсального транспорта снабжения „Вэйшаньху“ провели тренировки по досмотру подозрительного судна в ходе совместного военно-морского патрулирования в акватории Филиппинского моря. Во время проведения эпизода по досмотру подозрительного судна российские и китайские военные моряки отработали алгоритм совместных действий досмотровых групп», — сказали в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 09.07.2024
Глава МИД Азербайджана отправился в Вашингтон для участия в саммите НАТО
0
20
10:15 09.07.2024
В «Школе 21» будут обучаться жители Магадана
0
15
10:05 09.07.2024
Путин часто ездит по своей резиденции за рулем электрокара — Песков
0
67
10:00 09.07.2024
Британия не продержится больше месяца даже в небольшой войне — The Times
0
89
09:32 09.07.2024
ГД поддержит проект о выдворении мигрантов за нарушения еще по 20 статьям КоАП — Володин
0
129
09:20 09.07.2024
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелись подстанция и нефтебаза
0
143
09:00 09.07.2024
Средства ПВО сбили 38 БПЛА на юге и в центре России, в том числе в Астраханской области
0
181
20:30 08.07.2024
Из-за жары в Канаде самая длинная река страны обмелела до рекордных показателей
0
802
20:10 08.07.2024
Путин и Моди встретились в неформальной остановке в Ново-Огарево
0
818
20:00 08.07.2024
В США собираются пересмотреть все программы сотрудничества с Грузией
0
837

Возврат к списку