Корвет «Совершенный» с кораблями ВМС НОАК провел тренировки в Филиппинском море

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) с боевыми кораблями ВМС НОАК провел тренировки по досмотру подозрительного судна при патрулировании в акватории Филиппинского моря. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

«Корвет „Совершенный“ Тихоокеанского флота совместно с отрядом боевых кораблей ВМС НОАК в составе эсминца „Иньчуань“, фрегата „Хэншуй“ и универсального транспорта снабжения „Вэйшаньху“ провели тренировки по досмотру подозрительного судна в ходе совместного военно-морского патрулирования в акватории Филиппинского моря. Во время проведения эпизода по досмотру подозрительного судна российские и китайские военные моряки отработали алгоритм совместных действий досмотровых групп», — сказали в пресс-службе.