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НОВОСТИ

В Раде признали, что Украину вряд ли пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне

10:32 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина вряд ли получит приглашение стать членом НАТО на саммите альянса, который будет проходить в Вашингтоне с 9 по 11 июля. С таким признанием выступил глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

«Мы знаем, что, скорее всего, не получим приглашения в НАТО. Вопрос в том, что мы получим взамен», — сказал он в интервью порталу Defence News.

В то же время руководитель находящегося в Киеве Трансатлантического центра диалога Максим Скрипченко, слова которого приводит портал, считает, что жители Украины «очень разочарованы в НАТО», так как они полагают, что альянс «не работает».

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