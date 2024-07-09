В Раде признали, что Украину вряд ли пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина вряд ли получит приглашение стать членом НАТО на саммите альянса, который будет проходить в Вашингтоне с 9 по 11 июля. С таким признанием выступил глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

«Мы знаем, что, скорее всего, не получим приглашения в НАТО. Вопрос в том, что мы получим взамен», — сказал он в интервью порталу Defence News.

В то же время руководитель находящегося в Киеве Трансатлантического центра диалога Максим Скрипченко, слова которого приводит портал, считает, что жители Украины «очень разочарованы в НАТО», так как они полагают, что альянс «не работает».