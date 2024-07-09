Минобороны РФ сообщило об освобождении Яснобродовки ДНР
14:32 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группировка «Центр» освободила населенный пункт Яснобродовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», — сказали в ведомстве.
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