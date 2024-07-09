Кремль не знает, что было в письме Орбана властям ЕС после встречи с Путиным — Песков

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не располагает информацией о содержании письма премьер-министра Венгрии Виктора Орбана руководству Евросоюза, направленного после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее украинское издание «Европейская правда» сообщило о послании Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС, в котором тот сообщил о кардинально различающихся позициях Путина и Владимира Зеленского. Также в публикации уточняется, что Путин якобы был удивлен отказом Зеленского от немедленного прекращения огня.

«Мы не знаем, что он отправил», — отметил представитель Кремля. «Как мы могли это (ознакомиться с содержанием реального послания Орбана — прим. ТАСС) сделать», — удивился Песков.