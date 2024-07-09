40 ракет выпущены из Ливана по центральной части Голанских высот — армия Израиля

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 40 ракет выпущены из Ливана в направлении центральной части Голанских высот. Об этом сообщила израильская армейская пресс-служба.

«Около 40 ракет выпущены из Ливана по району центральной части Голанских высот. Было зафиксировано падение нескольких ракет в этом районе», — говорится в заявлении.