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НОВОСТИ

40 ракет выпущены из Ливана по центральной части Голанских высот — армия Израиля

20:40 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 40 ракет выпущены из Ливана в направлении центральной части Голанских высот. Об этом сообщила израильская армейская пресс-служба.

«Около 40 ракет выпущены из Ливана по району центральной части Голанских высот. Было зафиксировано падение нескольких ракет в этом районе», — говорится в заявлении.

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