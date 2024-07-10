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ФСБ предотвратила теракт разведки Киева на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»

11:00 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как отметили в ЦОС, «в марте 2024 года на гражданина России 2000 года рождения, проходящего военную службу на авианосце, посредством иностранных интернет-мессенджеров WhatsАpp и Telegram вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся „Олегом“. В ходе телефонных разговоров он с применением психологического воздействия — от обещаний обеспечения выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения до угроз привлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям — склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле.

«После обращения офицера в органы безопасности под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности „Олега“ и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», — сообщили в ФСБ. «При этом „Олег“ утверждал, что вся „операция“ курируется лично главой Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кириллом Будановым», — отметили в ЦОС.

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